Орбакайте сделала рекламу новому бизнесу Пугачевой

На днях команда Аллы Пугачевой начала развивать ее ютуб-канал. На нем появилось порядка двух десятков видеороликов. Среди них преимущественно старые клипы народной артистки СССР. Однако количество подписчиков растет очень медленно, несмотря на активную рекламу.

Например, помочь Алле Борисовне с раскруткой ютуб-канала решила ее дочь Кристина Орбакайте. Она опубликовала в популярной социальной сети ссылку на видеоролики матери, но это пока не принесло мощного результата. С момента публикации Кристиной рекламной записи на канал Пугачевой подписались лишь две тысячи пользователей.





Ни для кого не секрет, что на данном видеохостинге автору контента платят деньги за просмотры. Поэтому ютуб-канал можно расценивать как способ заработка, и для Аллы Пугачевой он, разумеется, новый, поскольку ранее певица самостоятельно не продвигала свое творчество на этой площадке.

Эксперты говорят, что Алле Пугачевой следует выкладывать не только музыкальные видеоклипы. Мол, артистка может снимать интервью, приглашая к беседе уехавших из России знаменитостей. Якобы такой контент точно привлечет много внимания, а значит и денег.