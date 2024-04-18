Близкая подруга Пугачевой: она боится стать предателем собственных убеждений

В недавнем интервью близкая подруга Аллы Пугачевой, телеведущая Кира Прошутинская поделилась своими наблюдениями и мыслями о причинах недавних спорных высказываний артистки, особенно в преддверии ее юбилея.

По словам телезвезды, Алла Пугачева долгое время сохраняла молчание, однако последние обвинения заставили ее высказаться. Телеведущая отметила, что даже самые крепкие люди могут потерять самообладание под натиском постоянного давления. Прошутинская подчеркнула, что в своем творчестве певица всегда посвящала песни теме любви, которую она испытывает в полной мере, отдавая себя без остатка любимому человеку. Эта полная отдача, по мнению Киры, приводит к тому, что свобода Пугачевой превращается в добровольное ограничение своей воли и зависимость.

По словам Прошутинской, Алла Борисовна может чувствовать себя по-настоящему свободной только на сцене, а в жизни ее поступки определяются стремлением сохранить собственное достоинство и страхом предательства собственных убеждений. Телеведущая также выразила уверенность в том, что Пугачева никогда не станет врагом своей Родины, к которой она всегда чувствовала глубокую признательность.

На вопрос о будущем Аллы Пугачевой, Кира Прошутинская выразила мнение, что лучше всего было бы оставить певицу в покое, подчеркнув, что истинная любовь не знает отречения. Она выразила уверенность в том, что артистка вернется и снова порадует своих поклонников выступлениями.

Напомним, последние два года Алла Пугачева живет за границей, преимущественно – в Израиле, вместе с мужем и детьми. В понедельник, 15 апреля, артистке исполнилось 75 лет, однако никакого торжества по случаю юбилея певица, говорят, не устраивала.