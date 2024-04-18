Психолог дала дельные советы по избавлению от страха

Мы живем в непростое время, полное угроз, опасностей, тревог. О том, как побороть страх, читателям женского журнала "Клео.ру" рассказала психолог и энерготерапевт Юлия Хадарцева.

Первое, что нужно сделать, это оградить себя от информационного потока или от энергий, которые вызывают у нас эти чувство страха и тревоги. Как это сделать? Мы выключаем новости, перестаем их обсуждать в кругу близких и друзей – убираем от себя все негативные эмоции, слова и действия.





Далее важно окружить себя позитивными вещами. Это значит, что вы общаетесь с друзьями на позитивные темы, смотрите позитивные новости и фильмы, ходите на позитивные мероприятия, где можете получить заряд эндорфинов и бодрости. То есть начинаете контролировать всю входящую информацию и делаете все, чтобы эта информация была только со знаком плюс.

Сейчас самое время начать увлекаться чем-то новым. Это может быть занятие йогой, изучение нового языка, чтение новой книги, новое обучение.

Необходимо заняться и своим физическим телом. Вы можете на время отказаться от сахара, от мяса, от глютена, можете почистить свой организм вплоть до однодневного голодания в неделю. Это поможет успокоить ваши психологические отклонения и настроиться на позитивный лад. Сюда же можно отнести занятия медитацией и любым дыханием.

Если вы давно не были в отпуске, то сходите. Ведь после зимы нам тяжело восстанавливаться, нам не хватает ярких красок. Поэтому можно на четыре пять-дней съездить куда-нибудь, изучить новые места, побыть возле моря и наполниться энергией.

Самое главное, не надо пытаться навести порядок в более глобальных масштабах. Наведите порядок в своем пищеварении, в своем шкафу, в своей жизни, и тогда этого порядка в мире станет больше.