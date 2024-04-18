Тест для тех, кто вырос в СССР: угадайте фильм по одному кадру

Все эти фильмы вы не просто видели, а пересматривали множество раз. Каждое слово и каждая цитата главных героев наверняка отскакивает от зубов. Эти легендарные киноленты до сих пор показывают по телевизору, вызывая приятные воспоминания о том времени. Что ж, предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знаете советские фильмы и сможете ли угадать название всего по одному кадру.
1) Начнем с простого! Этот фильм называется...
1. "Берегись автомобиля"
2. "Любовь и голуби"
3. "Иван Васильевич меняет профессию"
4. "Девчата"
2) Здесь тоже проще простого. Этот кадр из фильма ...
1. "Бриллиантовая рука"
2. "Девчата"
3. "Тени исчезают в полдень"
4. "Зиг заг удачи"
3) Усложним задачу. Как называется эта кинолента?
1. "Не может быть!"
2. "Самая обаятельная и привлекательная"
3. "Живет такой парень"
4. "Ищите женщину"
4) В этом фильме компанию актеру составили Галина Польских и Леонид Куравлев. Как называется этот фильм?
1. "Суета сует"
2. "Золотой теленок"
3. "Мимино"
4. "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
5) Надежда Румянцева в форме. Это что-то интересное. В каком фильме она исполнила эту роль?
1. "Девчата"
2. "Королева бензоколонки"
3. "Крепкий орешек"
4. "Женатый холостяк"
Поздравляем, тест завершен! Правильные ответы:
1) – 3. "Иван Васильевич меняет профессию". 2) -2. "Девчата". 3) -4. "Ищите женщину". 4) -1. "Суета сует". 5) -3. "Крепкий орешек"