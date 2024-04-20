Поплавская указала на важный факт, связанный с юбилеем Пугачевой

Известная актриса и общественный деятель Яна Поплавская поделилась своими впечатлениями о том, как прошло празднование юбилея Аллы Пугачевой, народной артистки СССР. В своем интернет-дневнике она отметила, что поздравления для супруги Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагента) в этом году были недостаточно торжественными.

По словам Поплавской, поздравления от ограниченного круга людей, включая лиц, помеченных как иностранные агенты, и некоторых индивидуумов, не имеющих особого отношения к искусству, казались ей неподобающими. Актриса отметила, что в прошлые годы за поздравлениями стояли значимые лица страны и ведущие телеканалы.

Яна обратила внимание, что президент России Владимир Путин, который ранее неизменно поздравлял Аллу Борисовну с юбилеями начиная с 2000 года, в этот раз не сделал этого, что, очевидно, говорит об изменении отношения к артистке. Она также напомнила о моментах личных поздравлений от высших лиц государства, включая вручение ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени от Дмитрия Медведева в 2009 году.

Ранее подруга Аллы Пугачевой Кира Прошутинская рассказала, что артистка, находясь уже два года за пределами родины, боится предать собственные убеждения. Слова телеведущей приводил женский журнал "Клео.ру".