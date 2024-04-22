Аллу Пугачеву сняли с молодым фаворитом: певица угрожала расправой

Алла Пугачева достигла небывалых высот в карьере. Ее песни знает вся страна, и, несмотря на отъезд певицы из России, многие до сих пор считают ее одной из величайших артисток отечественной эстрады. Однако не все так гладко у Примадонны в делах любовных. Только официально в браке исполнительница хита "Позови меня с собой" была пять раз. А легенды о ее молодых фаворитах ходят до сих пор.

Историю про одного из избранников Пугачевой рассказала журналистка Алена Жигалова. Она вспомнила, как однажды сфотографировала народную артистку РФ с молодым фаворитом с "Фабрики звезд". Все бы ничего, вот только в то время Алла Борисовна уже была в отношениях с Максимом Галкиным*. Представительница СМИ призналась, что Примадонна угрожала ей за это расправой.

"В разгар ее романа с нынешним мужем сфотографировала ее на тусовке вместе с молодым фаворитом Майком Мироненко. В общем, я чудом осталась жива", – вспомнила случай журналистка.

Несмотря на всеобщую любовь народа и бешеную популярность, которую Пугачева имела раньше, сейчас о ней начинают забывать. Все чаще имя певицы упоминается в контексте скандалов, а последнее событие, на которое Алла Борисовна возлагала большие надежды, провалилось. Как известно, 75-летний юбилей артистка отметила без толп гостей и банкета. Некоторые источники утверждают, что в этот день рядом со звездой не было даже ее супруга. К слову, многие Пугачеву не поздравили, проигнорировав ее день рождения.

Ранее сообщалось, что бросивший Пугачеву Галкин* собирает чемоданы в Америку.

* Признан иноагентом на территории РФ.