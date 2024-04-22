Иван Ургант прощупывает почву для своего возвращения на ТВ - продюсер Рудченко

Телеведущий Иван Ургант недавно снова привлек внимание публики, выступая на праздновании дня рождения журналистки Ксении Китаевой в составе своей музыкальной группы Grisha Urgant. Вероятно, шоумен исследует возможности для своего триумфального возвращения на телеэкраны. Такое мнение выразил Павел Рудченко, музыкальный критик и продюсер.

Он обратил внимание на то, что Ургант, который некоторое время хранил молчание и держался подальше от внимания СМИ, начинает все чаще появляться на публике и демонстрировать свои музыкальные таланты. Мол, это может быть стратегией постепенного возвращения в мир телевидения, где он ранее завоевал огромную популярность как ведущий.

"Ургант прощупывает почву для своего возвращения", – полагает продюсер.

Рудченко также отметил активность других членов музыкального коллектива Ивана Урганта, в частности Дмитрия Хрусталева, который недавно стал лицом КВН, указывая на возобновление интереса к команде шоумена со стороны широкой аудитории.

По мнению критика, музыкальные выходки Ивана Урганта могут служить первым шагом к его возвращению на телеэкраны. Возможно, в ближайшем будущем он снова займет место телеведущего, но сначала будет принимать участие в различных мероприятиях и корпоративах, что позволит ему постепенно вернуться к прежнему уровню популярности среди публики.