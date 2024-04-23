Объявлено о "фееричном" возвращении борющейся с алкоголизмом МакSим на сцену

Продюсер Сергей Дворцов уверен в том, что аудитория с нетерпением ожидает возвращения на музыкальную арену популярной исполнительницы МакSим, также известной как Марина Абросимова. По его словам, артистка пользуется огромной поддержкой как со стороны своих преданных слушателей, так и профессионалов музыкальной индустрии.

Сергей подчеркнул, что предстоящее возвращение МакSим на сцену обещает быть ярким и насыщенным, включая обширные гастроли по России. Он надеется, что исполнительница сможет справиться со всеми вызовами, связанными с возобновлением концертной деятельности. При этом продюсер предположил, что гонорары певицы, скорее всего, останутся на прежнем уровне, хотя не исключил возможность небольших финансовых уступок.

"Возвращение [МакSим на сцену] будет фееричным", – сказал Дворцов в недавней беседе с прессой.



Дворцов также отметил значительные изменения в команде МакSим, особенно после ухода из нее Павла Назарова, который, по мнению продюсера, негативно повлиял на личную жизнь артистки. Сергей обвинил Назарова в создании проблем для Марины, связанных с алкоголем. В связи с этим МакSим приняла решение о кардинальном обновлении своей команды, сохранив в ней лишь некоторых ключевых людей.

В целом, Дворцов, несмотря на борьбу МакSим с алкоголизмом, выразил свою любовь и уважение к ней как к выдающейся личности и талантливой исполнительнице, а также отметил ее значимость для музыкального сообщества и ее фанатов.