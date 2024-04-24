38-летняя Бузова ушла из соцсетей и оказалась на больничной койке: фото

Недавно поющая телеведущая Ольга Бузова сообщила своим подписчикам в социальных сетях о временном отсутствии в интернете из-за госпитализации. Знаменитость опубликовала фото, на котором запечатлена сидя на больничной койке. Ситуация вызвала беспокойство среди ее фанатов и представителей СМИ, которые стремились узнать подробности состояния 38-летней поп-дивы.





В ответ на растущую тревогу среди поклонников пиар-менеджер телезвезды Антон Богославский призвал всех сохранять спокойствие. Он подтвердил, что причиной пребывания звезды в медицинском учреждении и временного отказа от соцсетей является запланированная операция.

При этом неизвестно, по какой причине Ольге Бузовой потребовалось хирургическое вмешательство. Вероятно, скоро, когда телезвезда снова выйдет на связь с подписчиками в популярной социальной сети, она раскроет подробности случившегося. Пока же фанаты желают поп-диве как можно скорее пойти на поправку.

Ране Ольга Бузова подогревала слухи о новом романе и возможной свадьбе. Телезвезда вольно-невольно привлекала внимание общественности к своей личной жизни различными мелочами. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".