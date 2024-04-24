38-летняя Бузова ушла из соцсетей и оказалась на больничной койке: фото

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Среда 24 апреля

22:20"Столкнулась с проблемами": Елена Летучая перенесла серьезную операцию 21:48"Как с этим бороться?": Ярмольник вышел на связь после сообщений о госпитализации 21:2438-летняя Бузова ушла из соцсетей и оказалась на больничной койке: фото 19:50Михайлов отреагировал на едкое высказывание Пугачевой: На воре и шапка горит 19:04"Мой взрывной характер": Михайлов сделал важное заявление о гастролях за границей 17:53Ярмольника и его жену срочно доставили в больницу - СМИ 16:57Находящуюся в СИЗО Блиновскую ошеломило решение ее мужа отправиться в зону СВО 16:20Дэвид Бекхэм подал в суд на Марка Уолберга из-за денег 14:51В Москве покончил с собой экс-хоккеист свердловского "Спартака" 14:23Разревелся при всех: вакханалия на концерте показала истинное лицо SHAMAN 13:31Вскрылись гнусные подробности воссоединения Харламова и Ковальчук: нужна только выгода 11:30Хилькевич пришлось "бросить" старшего ребенка: "Доченька, я не могу" 10:47Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения об отказе актеру в УДО 10:00Скончалась Лена Миро: чем была известна скандальная блогерша 09:36Басков назвал Лолиту "черной вдовой" 09:13Киркоров страшно опозорился на сцене: "Этот ужас не забуду никогда" 08:36Внук Пугачевой решил обойти бабушку: Алла обзавидуется 05:44Пособие по безработице в 2024: полная инструкция по оформлению 04:016 лайфхаков, которые нужно знать всем худеющим: врач раскрыл все карты 01:1838-летняя звезда ремейка "А зори здесь тихие" снялась обнаженной на мальдивском курорте 23:15Безвизовые страны для россиян в 2024 году 23:07Как Диане Гурцкая удается выглядеть свежо и молодо в 45: певица дала ответ 22:12В Сеть просочилось фото больного Алена Делона: уже не похож на себя 21:41Модные мужские стрижки 2024 года: обзор актуальных трендов и советы по выбору прически 20:52Левшин назвал виновного в нынешнем положении Пугачевой: Вляпалась в историю 20:09Кто сегодня является главной фигуристкой в России: мнение Татьяны Тарасовой 19:25Объявлено о "фееричном" возвращении борющейся с алкоголизмом МакSим на сцену 18:55"Умирал без капризов": почему Васильева отказалась идти на прощание с Ширвиндтом 17:29Шура едва не зарыдал из-за вопроса об отцовстве 16:54Кинокритик Шнейдеров не увидел ничего страшного в том, Кологривый устроил дебош 16:15Ирина Шейк показала снимок непубличной сестры в день ее рождения 14:44Женатый Дибров откровенно рассказал об интиме с Бузовой: "Когда смотрю на ее заднюю часть" 13:55Больше не скрывает: Ляйсан Утяшева открыто рассказала о беременности 12:01Несли охапки цветов к алтарю с фото: как расстроенные россияне простились с Волочковой 11:19Возлюбленная Харламова станет партнершей Кологривого в фильме "Любовь зла" 10:43Милош Бикович рассказал, как относится к зарубежным адаптациям "Холопа" 09:59"Голой не выходит": что известно о возвращении оскандалившейся Лолиты на ТВ 09:26Муцениеце призналась Прилучному в чувствах трогательным стихотворением: "Ты помнишь?" 08:36Безнадежность в глазах: вернувшаяся к мужу Кудрявцева ужаснула поклонников состоянием 04:17Боня поделилась пикантными кадрами в полупрозрачном топе: одна деталь возмутила всех 01:10"Розовое" полнолуние: эксперт рассказал, кому следует приготовиться к испытаниям 22:31Авербух отказался давать напутствия Валиевой, получившей работу на ТВ: Это все ерунда 22:12Будь в тренде на пляже: модные купальники и аксессуары 2024 21:5563-летняя Кормухина вынуждена работать на стройке: "Нырок в сторону" от шоу-бизнеса 21:17Варнава обзавелась квартирой за границей: стала соседкой иноагента 19:43"Это ее цель": Галкин объяснил скандальные заявления Пугачевой 18:49Бледанс скрывает следы болезни на фоне слухов о слепоте 17:35Тарасова предрекла Костомарову тяжелую судьбу: Жизнь будет не сахар 17:05Кормухина отказалась признавать Шнурова музыкантом и обвинила его в цинизме 16:16Иван Ургант прощупывает почву для своего возвращения на ТВ - продюсер Рудченко
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38-летняя Бузова ушла из соцсетей и оказалась на больничной койке: фото

38-летняя Бузова ушла из соцсетей и оказалась на больничной койке: фото

Ольга Бузова объяснила, почему вынуждена прервать свое общение с подписчиками в соцсетях.

Недавно поющая телеведущая Ольга Бузова сообщила своим подписчикам в социальных сетях о временном отсутствии в интернете из-за госпитализации. Знаменитость опубликовала фото, на котором запечатлена сидя на больничной койке. Ситуация вызвала беспокойство среди ее фанатов и представителей СМИ, которые стремились узнать подробности состояния 38-летней поп-дивы.

Ольга Бузова. Фото: Telegram / @byzovahouse

В ответ на растущую тревогу среди поклонников пиар-менеджер телезвезды Антон Богославский призвал всех сохранять спокойствие. Он подтвердил, что причиной пребывания звезды в медицинском учреждении и временного отказа от соцсетей является запланированная операция. 

При этом неизвестно, по какой причине Ольге Бузовой потребовалось хирургическое вмешательство. Вероятно, скоро, когда телезвезда снова выйдет на связь с подписчиками в популярной социальной сети, она раскроет подробности случившегося. Пока же фанаты желают поп-диве как можно скорее пойти на поправку.

Ране Ольга Бузова подогревала слухи о новом романе и возможной свадьбе. Телезвезда вольно-невольно привлекала внимание общественности к своей личной жизни различными мелочами. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру". 

24 апреля 2024, 21:24
Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
Telegram / @SuperRu✓ Надежный источник

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