Дэвид Бекхэм подал в суд на Марка Уолберга из-за денег

Дэвид Бекхэм, известный английский футболист и публичная личность, обратился в суд с обвинениями против голливудской звезды Марка Уолберга и его бизнес-инициатив. После переезда в Лос-Анджелес в 2007 году, Бекхэм и его семья стали соседями Уолберга, что положило начало их дружбе. Это знакомство вскоре привело к деловому сотрудничеству, когда актер предложил футболисту стать амбассадором спортивного бренда F45, сети фитнес-клубов, акциями которой владел.





Согласно условиям партнерства, Бекхэм должен был получить часть акций компании в обмен на продвижение бренда и участие в тренировках. Однако представители футболиста утверждают, что акции были переданы ему с опозданием и уже после того, как их стоимость значительно упала. В результате этой неудачной сделки Бекхэм якобы понес потери в размере более 8,5 миллионов фунтов стерлингов.

Иск был подан не только против Уолберга, но и против его инвестиционной группы Mark Wahlberg Investment Group (MWIG), а также основателей F45 Адама Гилкриста и Роба Дойча. В ответ на обвинения Уолберг и другие ответчики заявили о недостаточности оснований для иска и запросили его отклонение, указывая на попытку Бекхэма переложить ответственность на других.

Интересный момент этой истории заключается в том, что первоначально Дэвид Бекхэм пытался объединить свои усилия с Грегом Норманом, другим известным спортсменом, также пострадавшим от сотрудничества с F45. Однако суд постановил, что каждый из них должен действовать отдельно.