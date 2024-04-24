"Столкнулась с проблемами": Елена Летучая перенесла серьезную операцию

45-летняя телеведущая Елена Летучая поделилась информацией о своем восстановлении после получения травмы ноги. В результате несчастного случая во время путешествия на архипелаг в Индийском океане, знаменитость перенесла сложную операцию. Несмотря на это, она не утратила своего жизненного оптимизма и продолжает активно участвовать в общественной жизни.

"С проблемами я столкнулась, когда путешествовала на остров Сокотра", – сообщила телезвезда.

Елена Летучая рассказала, что ей разрешено передвигаться, и она использует для этого усыпанные стразами костыли, что добавляет нотку гламура в свой образ. Телеведущая подчеркнула, что строго следует всем рекомендациям своих докторов, чтобы скорее вернуться к полноценной активности.

Недавно Елена посетила церемонию награждения в Санкт-Петербурге и готовится к участию в заключительном мероприятии Московского международного кинофестиваля. Эти выходы в свет демонстрируют ее уверенность и желание не сдаваться перед лицом трудностей. Телеведущая убеждена, что нет непреодолимых препятствий и чувствует себя великолепно, несмотря на временные физические ограничения.