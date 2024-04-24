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Среда 24 апреля

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Михайлов отреагировал на едкое высказывание Пугачевой: На воре и шапка горит

Михайлов отреагировал на едкое высказывание Пугачевой: На воре и шапка горит

Артист пожелал Алле Пугачевой здоровья.

Не так давно певец Стас Михайлов заявил, что артисты, которые покинули Россию в столь непростое время, в конечном итоге захотят вернуться обратно и сделают это. Этот комментарий вызвал реакцию со стороны Аллы Пугачевой. 75-летняя артистка заявила, что "нормальные люди" не собираются возвращаться.

На творческом вечере, который был посвящен дню рождения, Стас Михайлов отреагировал на едкие слова певицы. Он уточнил, что его слова не были направлены лично к Алле Пугачевой, пожелал певице здравия и благополучия, а также подчеркнул, что конфликты с представительницами прекрасного пола не входят в число его интересов или принципов.

"Вообще ее не касался. Бог судья всем. Знаете, как говорят, на воре и шапка горит", – сказал исполнитель хита "Все для тебя".

Вместе с тем Михайлов в очередной раз выразил непонимание по поводу поведения тех, кто решил покинуть Россию, указав на то, что такие действия можно расценивать как предательство. По мнению 54-летнего певца, независимо от причин ухода из страны, важно сохранять человечность и уважение к согражданам.

Ранее Стас Михайлов объяснил, почему у него нет желания давать концерты за границей. Слова исполнителя приводил женский журнал "Клео.ру". 

24 апреля 2024, 19:50
Алла Пугачева. Фото: YouTube / @Ivleeva
Дмитрий Алексеев
News.ru✓ Надежный источник

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