"Мой взрывной характер": Михайлов сделал важное заявление о гастролях за границей

Певец Стас Михайлов в ходе недавней пресс-конференции в ТАСС поделился своими планами относительно гастрольной деятельности. Народный артист выразил позицию, согласно которой он не предвидит своих выступлений за пределами России в ближайшее время. Он обратил внимание на важность выступления перед аудиторией, которая искренне ценит и ждет российских артистов.

Для Стаса Михайлова является приоритетом уверенность в том, что его выступление будет встречено тепло и без нежелательных инцидентов. Певец указал на свою потребность в контроле над ситуацией во время гастролей и выразил опасения по поводу возможных провокаций, особенно учитывая его эмоциональный темперамент. При этом артист подчеркнул, что причиной его осторожности является не отношение людей, а определенные системные аспекты международных гастролей.

"Не поеду, чтобы не было провокаций, зная мой взрывной характер. Не люди виноваты, а та система. Пока не хочу", – сказал исполнитель хита "Без тебя".



Стас Михайлов дал понять, что будет избегать международных гастролей до тех пор, пока не будет уверен в благоприятном приеме и отсутствии риска для успешного проведения своих выступлений.