В Москве покончил с собой экс-хоккеист свердловского "Спартака"

24 апреля свел счеты с жизнью бывший хоккеист свердловского "Спартака" и раменского "Сатурна" Аркадий Новичков. Игрок скончался на 82-ом году жизни.

Как стало известно, в этот день в полицию поступило сразу несколько звонков, в которых сообщалось, что в московской многоэтажке на 10 этаже, высунувшись из окна, сидит пенсионер. Приехавший наряд полиции смог попасть в квартиру, только выломав дверь. Очевидцы рассказали, что жилье пенсионера выглядело странным.

"Весь коридор квартиры был исписан какими-то надписями", – передает источник.

Полицейские обнаружили бывшего хоккеиста мертвым. Из-за чего Новичков решил свести счеты с жизнью, не сообщается. Выяснилось, что пенсионер арендовал квартиру у своего старого приятеля, спортсмена Виктора Гусева, который также в свое время играл в хоккей и футбол.

Кроме того, стало известно, что за день до произошедшего внучка Гусева написала заявление в полицию. Она сообщила, что арендатор набросился на бабушку и дедушку, которые пришли в квартиру, чтобы узнать показания счетчиков.

Ранее сообщалось, что счеты с жизнью свел певец Евгений Кунгуров. Мужчина отправил прощальное сообщение жене и перестал отвечать на ее звонки. Тело артиста нашла соседка. Она рассказала, как обнаружила исполнителя у подъезда.