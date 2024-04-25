Галкин* обжаловал решение по отказу исключить его из списка иноагентов

Покинувший Россию Максим Галкин* вместе с женой и детьми обосновался в Израиле. Однако юмористу не дает покоя статус иноагента, который ему присвоили за критику в адрес россиян и страны, где он получил популярность. Стало известно, что недавно муж Аллы Пугачевой направил кассационную жалобу в суд, которой оспаривает решение об отказе снять с него это "звание".

"Подана кассационная жалоба по гражданскому административному делу Галкина М.А", – сообщается в электронной версии документа.

Артист уже пытался изменить свое положение год назад. Он также направлял жалобу в суд, однако правосудие оказалось на стороне Минюста, и Галкин* продолжает маркировать любой свой контент специальным текстом, который указывает на его статус.

Сейчас же требования юмориста снять с него "иноагенство" рассмотрит Второй кассационный суд общей юрисдикции. Когда это произойдет, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что у Максима Галкина* грандиозные планы. Комик пакует чемоданы в Америку и собирается покорять жителей Штатов своим юмором. Он заявил, что посетит 16 городов страны. Впрочем, в последнее время артист редко бывает дома. Он зарабатывает на жизнь в эмиграции, гастролируя по Европе. Известно, что даже в день рождения Аллы Пугачевой Галкин* не был рядом с женой.

* Признан иноагентом на территории РФ.