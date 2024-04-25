Новую Глюкозу сравнили с SHAMAN'ом: Патриотичная лирика

Музыкальный обозреватель Павел Рудченко высказал предположение о том, кто может стоять за обновленной версией Глюк'оZы (Глюкозы), проекта, который Максим Фадеев решил возродить после прекращения сотрудничества с Натальей Чистяковой-Ионовой. Продюсер недавно представил аудитории новый трек под названием "Мыши", который поразил многих своим патриотическим содержанием.

Рудченко заметил, что голос в новой композиции проекта неизменно напоминает тот, который слушатели могли услышать в самом начале 2000-х. Критик уверен, что за микрофоном стоит первая исполнительница проекта, но не Наталья Ионова.

Он также обратил внимание, что Фадеев добавил в трек этнические мотивы, что является новшеством для Глюк'оZы (Глюкозы) и призвано "подчеркнуть патриотичную лирику композиции". По мнению Рудченко, это решение может быть вызвано возросшим интересом к национальному звучанию в музыке.

Тем не менее, обозреватель выразил сомнение в том, что новая патриотическая композиция Глюк'оZы (Глюкозы) сможет достичь такого же успеха, как хиты Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, указывая на ее отстраненное от современных трендов звучание.

Максим Фадеев впервые представил Глюк'оZу (Глюкозу) в начале этого века. Изначально продюсер не планировал выставлять перед публикой живую исполнительницу, предпочитая оставить персонаж мультяшным. Однако в 2003-м, после выпуска дебютного альбома, Фадеев представил миру Наталью Чистякову-Ионову как живое воплощение вокалистки проекта.

Слухи о том, что на первых композициях на самом деле можно услышать голос жены продюсера Натальи, появились спустя некоторое время после дебюта проекта. Фадеев не стал подтверждать эти домыслы, однако уточнил, что приглашал Ионову скорее в качестве актрисы, чем певицы. В 2023 году композитор заявил о перезапуске проекта Глюк'оZа (Глюкоза).