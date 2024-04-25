"Это любовь": Волочкова предъявила нового ухажера

Королева шпагата Анастасия Волочкова давно не шокировала публику подробностями своей личной жизни. Поклонники даже начали переживать за балерину, ведь с последнего крупного романа звезды прошел почти год. Поговаривали, что танцовщицу что-то связывает с Прохором Шаляпиным, который в последнее время на удивление часто крутится вокруг Волочковой. Однако никаких подтверждений этому нет, а сами знаменитости сообщили, что между ними исключительно приятельские отношения.

Впрочем, Анастасия все же прервала молчание и приоткрыла завесу тайны. Королева шпагата предъявила нового ухажера, который задаривает ее шикарными букетами. Кто именно автор щедрого подарка, Волочкова пока не раскрыла. Однако она уверена, что это не просто очередной проходной роман, а настоящее серьезное чувство.

"Это любовь", – написала звезда под фото с роскошными розами.





Поздравить экс-приму Большого театра поспешили поклонники. Они пожелали счастья и большой любви еще недавно одинокой знаменитости. Однако, как известно, у Волочковой огромное количество хейтеров, которые не упустили возможности уколоть Анастасию даже в такой момент.

"А что с волосами? Нарастила бы или хотя бы помыла их ", "Зачем столько ФИЛЬТРОВ? Мы все прекрасно знаем и видели настоящее ваше лицо", – высказались хейтеры в комментариях.

Впрочем, как известно, Волочкова не реагирует на выпады в свою сторону. Балерина считает, что не бывает успеха без хейта, и чем выше человек поднимается, тем больше его стремятся полить грязью.

Ранее Волочкова ответила, почему часто фотографирует свой шпагат.