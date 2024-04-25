Куда подалась бросившая музыкальную карьеру дочь певицы Славы: Надо смириться

Несколько лет назад дочь певицы Славы Александра Морозова начала свою музыкальную карьеру. Казалось, она последует по стопам своей знаменитой мамы. Однако, против всех ожиданий, Саша приняла решение отказаться от музыки в пользу актерского мастерства, поступив на курсы в престижный театральный институт имени Бориса Щукина.

В недавнем разговоре с журналистами Морозова поделилась своими мыслями о переходе к новой профессии. Она призналась, что актерство кажется ей истинным призванием. Путь начинающего актера непрост, полон неудач, но Саша уверена в необходимости продолжать идти вперед, несмотря на все трудности. Она считает крайне важным самостоятельную подготовку и опыт, который приходит только с практикой на кастингах и в процессе обучения.

Морозова также рассказала о частых посещениях кастингов и о своем отношении к неизбежным отказам. "Отказы, конечно, бывают, их очень много. Я поначалу реагировала эмоционально, потом поняла: надо просто смириться", – отметила дочь певицы Славы. Саша не делится с матерью своими переживаниями по поводу неудач, предпочитая сохранять позитивный настрой.





Помимо карьерных стремлений, Александра Морозова уделяет большое внимание личной жизни. Она рассказала о своем сыне Арсении, которому недавно исполнился один год. Дочь певицы Славы с теплотой говорит о его развитии и характере, подчеркивая радость, которую приносит время, проведенное с семьей.