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Четверг 25 апреля

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Асмус рассказала, как оказалась в бане с голым мужчиной: "Лежит причандалом вверх"

Асмус рассказала, как оказалась в бане с голым мужчиной:

Актриса сообщила, что хотела просто попариться и не ожидала, что так произойдет.

Совсем недавно актриса Кристина Асмус побывала в Хорватии. Звезда "Интернов" ездила в европейскую страну на съемку, а заодно отметила на берегу моря свой день рождения. Побаловать себя Кристина решила и жаркой сауной, которую она так любит. Однако не рассчитывала, что в заграничных "парилках" правила посещения не такие, как в России. 

Ничего не подозревающая Асмус, как обычно,пришла в спа-центр в купальнике. Выбрав комнату погорячее, актриса собиралась туда зайти, но вовремя увидела  через стекло обнаженных мужчин. Звезда решила не отчаиваться и попытать удачу в другой парной. Только зайдя внутрь, Кристина обнаружила, что на лавке лежит обнаженный человек. 

"И тут взор падает на голого мужчину, который лежит на лавке причиндалом вверх. Я, насколько могла, не задерживалась взглядом на его слонике и деликатно спрашиваю: "Где тут женское отделение?". Он был очень рад меня видеть и сказал, что я зашла именно в ту дверь. Он лежал посреди сауны, там, куда ни сядь, везде возле него получится. Села, как могла, в уголок, отвернула башку, сделала лицо кирпичом и стала думать о вечном", – вспомнила актриса. 

Уже на выходе Асмус увидела, что это она нарушила правила заведения, а не голые люди. Оказалось, что в этой сауне в принципе положено ходить голыми. 

Кристина Асмус. Фото: соцсети/@asmuskristina

Впрочем, и на этом "похождения" Кристины за границей не закончились. Утром она встретила мужчину, который радостно ей махал. Только ответив ему, она поняла, что это тот самый молодой человек, который смутил актрису в сауне. 

"Ну, думаю, кто-то из съёмочной группы и помахала в ответ. Он счастливый подбегает и говорит: "Привет! Ты меня помнишь?! Мы вчера с тобой в сауне были! Сегодня пойдешь?". А я аж опешила от такой европейской приветливости. И в одежде как-то мужчину этого не признала", – рассказала о случившемся звезда. 

Ранее Кристина Асмус публично заявила, что больше не может так жить. 

25 апреля 2024, 14:43
Кристина Асмус. Фото: скриншот YouTube /@oknasvyazi
Елизавета Федорова
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