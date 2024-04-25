Меладзе готов выступить в России за баснословную сумму: раскрыт райдер певца

В 2023 году Валерий Меладзе оказался в центре скандала, что вынудило его покинуть родные пенаты. Сейчас артист находит возможности для заработка, выступая на закрытых мероприятиях. Оказывается, певец готов радовать своим творчеством не только зарубежную публику, но и вернуться с концертами в Россию. За одно выступление в столице он устанавливает ценник в 120 тысяч евро, что эквивалентно приблизительно 12 миллионам рублей. Эту информацию предоставила концертный директор Ольга Оркина.

Она поделилась, что к условиям исполнителя относится оплата за перелет бизнес-классом и транспортное обслуживание. Меладзе предъявляет требования к комфорту во время своего пребывания, включая доступ в зону VIP в аэропорту и размещение в отеле повышенной комфортности. Для передвижений по городу артист желает иметь личный автомобиль Mercedes-Benz W222 и автобус на 25 мест для своей команды. В список его требований также входит оснащение гримерки продуктами питания, напитками, а также двумя бутылками элитного виски и колой в стеклянных бутылках.

По словам Оркиной, до скандала Валерий Меладзе славился безупречной репутацией, однако последние события поставили под угрозу его популярность среди поклонников. Концертный директор выразила сомнения относительно того, сможет ли артист вновь завоевать сердца аудитории и вернуться на большую сцену. После инцидента в Дубае, где он произнес националистический лозунг, интерес к его выступлениям заметно упал, что негативно сказалось на размере гонораров. Оркина полагает, что артисту предстоит непростая задача по восстановлению своего имени и возможности проведения крупных концертов.