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Четверг 25 апреля

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На мужа Яны Поплавской напали: у него сотрясение мозга

На мужа Яны Поплавской напали: у него сотрясение мозга

Последние девять лет актриса Яна Поплавская находится в отношениях с  радиоведущим Евгением Яковлевым, который младше ее на 15 лет. Несколько лет назад звезда фильма "Про Красную Шапочку" официально зарегистрировала свои отношения с избранником.

А недавно стало известно, что супруг Яны Поплавской стал жертвой нападения, из-за чего был госпитализирован с серьезными травмами. Актриса поделилась в социальных сетях, что в день их совместной годовщины празднование было омрачено неожиданным инцидентом.

Пока муж актрисы находится в больнице, он получает необходимое лечение под наблюдением врачей. Среди диагностированных повреждений – сотрясение мозга и гематома, вызванные ударом по голове от рук нападавшего, что также привело к потере ориентации. Яна Поплавская выразила благодарность за то, что ее супруг остался жив после такого нападения.

Ранее актриса рассказывала, как ее преследовал маньяк. Одержимый поклонник жуткими поступками привлекал внимание Яны Поплавской. Например, однажды он соорудил могилу со снимком артистки. Вскоре его отправили на лечение в психбольницу. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".

25 апреля 2024, 21:29
Яна Поплавская. Фото: YouTube / @RTVItainment
Дмитрий Алексеев
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