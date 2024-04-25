Нейродермит и псориаз: стало известно о серьезных болезнях у Пугачевой

В 1986 году народная артистка СССР Алла Пугачева вместе со своим коллективом посещала Чернобыльскую "зону отчуждения". Это привело к серьезным последствиям для здоровье певицы и ее команды.

Александр Левшин, который был гитаристом певицы, рассказал в недавней беседе с прессой, что после возвращения из поездки у Аллы Пугачевой начали проявляться симптомы псориаза и нейродермита, а также были зафиксированы проблемы с эндокринной системой. Он также отметил, что аналогичные заболевания возникли и у других членов их группы, которые посетили этот район.

Спустя два года после поездки звукорежиссер команды скончался, а сам Левшин столкнулся с проблемами дыхательной системы. По его словам, у Пугачевой, помимо кожных заболеваний, состояние могло ухудшиться в сторону развития диабета, однако это происходило не сразу.

Ранее сама Алла Пугачева в беседе с ток-шоу "Пусть говорят" признала свою поездку в то место ошибкой. Она объяснила свое решение тем, что на момент поездки не была в курсе всей серьезности и опасности радиационного заражения. Пугачева рассказала, что лишь на месте им стали объяснять меры предосторожности, такие как избегание употребления местной пищи и воды, необходимость уничтожения одежды, использованной в зоне, и предостережения от прикасания к объектам окружающей среды.