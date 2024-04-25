"Умоляю вас": зареванная Ольга Орлова рассказала о трагедии

Ольга Орлова, известная всем не только как певица и телеведущая, но и как зоозащитница. Звезда сама приютила четверых собак, кошек и постоянно призывает помогать животным своих подписчиков в блоге. О доброй душе и любви к четвероногим, судя по всему, знают и соседи знаменитости. Ведь периодически на участок Орловой подбрасывают живность.

Вот и в этот раз экс-солистка "Блестящих" рассказала, что обнаружила у ворот своего дома новорожденных котят. Кто-то посадил малышей в корзину и подбросил к дверям звезды. Для Ольги это настоящая трагедия, ведь она не знает, что делать с детенышами, которые еще даже не открыли глаза.

Зоозащитница не стала медлить и сразу повезла котят к ветеринару. Она надеется, что медики не позволят малышам умереть и смогут их выкормить. Однако после того как четвероногие окрепнут, их нужно будет куда-то пристроить.

"Умоляю вас, не дайте, пожалуйста, этим котятам остаться у меня. Потому что у меня, мне кажется, сойдет с ума весь дом, все мои собаки. Я уже просто молчу про своего мужа. Давайте дистанционно влюбляемся. Вдруг кто-то очень хотел кошечку, котенка", – призвала не быть равнодушными подписчиков ведущая "Дома-2".





Орлова не в первый раз оказывается в подобной ситуации. Совсем недавно артистка нашла на своем участке выпавшего из гнезда птенца. Ольга пыталась выходить птицу, однако она скончалась. Певица так расстроилась, что расплакалась.

Ранее сообщалось, что замужнюю Орлову поймали на измене.