Последние два года заслуженный артист России Валерий Меладзе продолжает свою музыкальную карьеру за границей, не выпуская новых песен, но сохраняя популярность среди слушателей благодаря своим знаменитым композициям. Его концерты привлекают широкую аудиторию, включая молодежь, которая, кстати, когда были написаны его самые известные треки, еще не появилась на свет

Павел Рудченко, музыкальный критик и продюсер, считает, что привлекательность творчества Меладзе объясняется его несомненным талантом. Песни артиста, ставшие хитами, обладают временной устойчивостью и продолжают радовать слушателей на протяжении многих лет. Рудченко подчеркивает, что независимо от личного отношения к исполнителю, его произведения обретают автономное значение и продолжают пользоваться любовью аудитории.

Критик также придерживается мнения о возможном угасании интереса к личности Валерия Меладзе в будущем, особенно в контексте российской эстрады, если артист не изменит своих взглядов. По мнению Рудченко, без пересмотра своей позиции певец рискует стать лишь частью истории музыкальной сцены. Такая незавидная судьба может ждать исполнителя хита "Красиво".

"Он просто уйдет в вехи прошлого, останется воспоминанием у людей", – сказал продюсер в беседе с порталом "Страсти".



В то же время, песни Валерия Меладзе, по словам музыкального критика, будут жить долго, продолжая звучать на радиостанциях и оставаясь в сердцах поклонников.