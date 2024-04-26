Навсегда в памяти: потерявшая мать Орбакайте хранит фото Пугачевой подле сердца

Кристина Орбакайте покинула Россию и на этот раз, вероятно, навсегда, считают многие. Дочь Аллы Пугачевой долгое время наведывалась на Родину, чтобы заработать денег, а потом увозила многомиллионные гонорары в США, где живет постоянно с мужем и детьми. Однако последний скандал с участием ее матери обернулся "отменой" и для самой исполнительницы хита "Пьяная вишня". Тогда Примадонна заявила, что "нормальные люди в Россию не возвращаются", что, собственно, и стало причиной запретить Орбакайте выступать перед своими соотечественниками.

Поклонники были уверены, что после того, как Пугачева лишила дочь достатка, отношения между ними станут напряженными, а, возможно, Орбакайте и вовсе потеряет мать на фоне скандалов. Однако бывшая жена Владимира Преснякова, судя по всему, простила родительницу. Кристина появилась в платье, принт на котором очень напоминал портрет Аллы Борисовны.

"Жизнь слишком хороша, чтобы грустить", – написала звезда под видео, намекая на новую одноименную песню Пугачевой.

На кадрах артистка спускается по лестнице в ночном парке. И, подойдя поближе, отправляет всем воздушный поцелуй. Поклонники посчитали, что из-за долгой разлуки с матерью она решила увековечить память о ней и хранит фото подле сердца.





Ранее стало известно, что Орбакайте хотят наказать за пение под фонограмму.