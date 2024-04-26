"Новый этап в жизни": свадьбу Муцениеце и Чуйкова уже обсуждают публично

Агата Муцениеце и Иван Чуйков пытаются всех убедить, что между ними роман, подогревая пересуды романтическими фото и совместными выходами на мероприятиях. Некоторые поклонники считают, что эти отношения – всего лишь пиар, другие уверены, что телеведущего и актрису связывают искренние чувства. Что на самом деле между Чуйковым и Муцениеце и стоит ли ждать их свадьбы в будущем, взялась рассказать таролог Евгения Русинова.

В жизни Агаты за короткое время случилось сразу два предательства. Сначала она рассталась с Павлом Прилучным, который позволял себе поднимать на нее руки и неподобающе относился. Затем актриса пережила разрыв с ресторатором Владимиром Перельманом, который изменил ей прямо у нее на глазах. Из-за стресса и переживаний у Муцениеце появилась "внутренняя слепота", считает таролог. По словам эксперта, в попытках устроить личное счастье и завершить череду неприятностей Агата готова действовать.

"Агата в лице Чуйкова видит новый этап в жизни, а сам Иван пока не думает об отношениях. У телеведущего сейчас много других дел. Его действия в сторону Агаты не имеют романтической подоплеки", – передает слова Евгении источник.

Также, по мнению таролога, Муцениеце ждет от Чуйкова решительных действий. Впереди у них действительно будет "новый путь", однако этот роман в первую очередь связан с простотой и легкомыслием, отметила специалист.





Напомним, Муцениеце пока не делала официальных заявлений о своей личной жизни. Впрочем, скоро она с Иваном будет вести популярное шоу на телевидении. Возможно, там они расскажут, какие отношения их связывают.

Ранее Агата Муцениеце призналась Прилучному в чувствах трогательным стихотворением.