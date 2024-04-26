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Пятница 26 апреля

10:11Навсегда в памяти: потерявшая мать Орбакайте хранит фото Пугачевой подле сердца 09:22"Новый этап в жизни": свадьбу Муцениеце и Чуйкова уже обсуждают публично 08:41Вышла на связь в дыхательной маске: Анна Семенович едва не скончалась из-за самолечения 04:47Результат феноменальный: похудевшая Виктория Дайнеко рассказала, как сбросила вес 01:20Скандальная Меган Маркл осталась без всего: эксперты предсказали крах ее планов 22:34Секреты идеального первого свидания: как очаровать партнера 22:04Нейродермит и псориаз: стало известно о серьезных болезнях у Пугачевой 21:29На мужа Яны Поплавской напали: у него сотрясение мозга 20:48Новую Глюкозу сравнили с SHAMAN'ом: Патриотичная лирика 20:08Меладзе готов выступить в России за баснословную сумму: раскрыт райдер певца 19:35СМИ сообщили о неоперабельной опухоли у Маслякова 18:44Валерию Меладзе предрекли незавидную судьбу: Уйдет в вехи прошлого 18:01Рыбий жир: польза и вред для организма 17:26Пригожин охаял беглого критика-иноагента: Хочет, чтобы мы заживо сгорели 16:43Куда подалась бросившая музыкальную карьеру дочь певицы Славы: Надо смириться 15:55Катя Лель объявила, что улетает из России: Надеюсь, все получится 14:43Асмус рассказала, как оказалась в бане с голым мужчиной: "Лежит причандалом вверх" 13:09Московский суд признал Ивлееву виновной в дискредитации армии 12:43"Умоляю вас": зареванная Ольга Орлова рассказала о трагедии 10:55Галкин* обжаловал решение по отказу исключить его из списка иноагентов 10:27Вывел на сцену и нежно обнял: Билан представил всем свою новую любовь 09:52"Это любовь": Волочкова предъявила нового ухажера 09:22Жена Петросяна огорошила признанием о своем диагнозе: "Очень тяжелое заболевание" 08:30Филипп Киркоров собирается жить с молодой ведущей и ее детьми 04:35Стало известно, какая женщина сможет покорить неприступного Дмитрия Нагиева 03:06Когда начинаются летние каникулы в школе 2024 году 01:03Тест на знание цитат из советских фильмов: только киноманы смогут ответить правильно 00:31Повышенная мочевая кислота в крови: причины и лечение 23:09Джигурда увидел мистику в смерти блогерши Лены Миро 22:20"Столкнулась с проблемами": Елена Летучая перенесла серьезную операцию 21:48"Как с этим бороться?": Ярмольник вышел на связь после сообщений о госпитализации 21:2438-летняя Бузова ушла из соцсетей и оказалась на больничной койке: фото 19:50Михайлов отреагировал на едкое высказывание Пугачевой: На воре и шапка горит 19:04"Мой взрывной характер": Михайлов сделал важное заявление о гастролях за границей 17:53Ярмольника и его жену срочно доставили в больницу - СМИ 16:57Находящуюся в СИЗО Блиновскую ошеломило решение ее мужа отправиться в зону СВО 16:20Дэвид Бекхэм подал в суд на Марка Уолберга из-за денег 14:51В Москве покончил с собой экс-хоккеист свердловского "Спартака" 14:23Разревелся при всех: вакханалия на концерте показала истинное лицо SHAMAN 13:31Вскрылись гнусные подробности воссоединения Харламова и Ковальчук: нужна только выгода 11:30Хилькевич пришлось "бросить" старшего ребенка: "Доченька, я не могу" 10:47Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения об отказе актеру в УДО 10:00Скончалась Лена Миро: чем была известна скандальная блогерша 09:36Басков назвал Лолиту "черной вдовой" 09:13Киркоров страшно опозорился на сцене: "Этот ужас не забуду никогда" 08:36Внук Пугачевой решил обойти бабушку: Алла обзавидуется 05:44Пособие по безработице в 2024: полная инструкция по оформлению 04:016 лайфхаков, которые нужно знать всем худеющим: врач раскрыл все карты 01:1838-летняя звезда ремейка "А зори здесь тихие" снялась обнаженной на мальдивском курорте 23:15Безвизовые страны для россиян в 2024 году
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"Новый этап в жизни": свадьбу Муцениеце и Чуйкова уже обсуждают публично

Актриса готова окунуться в отношения с головой.

Агата Муцениеце и Иван Чуйков пытаются всех убедить, что между ними роман, подогревая пересуды романтическими фото и совместными выходами на мероприятиях. Некоторые поклонники считают, что эти отношения – всего лишь пиар, другие уверены, что телеведущего и актрису связывают искренние чувства. Что на самом деле между Чуйковым и Муцениеце и стоит ли ждать их свадьбы в будущем, взялась рассказать таролог Евгения Русинова. 

В жизни Агаты за короткое время случилось сразу два предательства. Сначала она рассталась с Павлом Прилучным, который позволял себе поднимать на нее руки и неподобающе относился. Затем актриса пережила разрыв с ресторатором Владимиром Перельманом, который изменил ей прямо у нее на глазах. Из-за стресса и переживаний у Муцениеце появилась "внутренняя слепота", считает таролог. По словам эксперта, в попытках устроить личное счастье и завершить череду неприятностей Агата готова действовать. 

"Агата в лице Чуйкова видит новый этап в жизни, а сам Иван пока не думает об отношениях. У телеведущего сейчас много других дел. Его действия в сторону Агаты не имеют романтической подоплеки", – передает слова Евгении источник. 

Также, по мнению таролога, Муцениеце ждет от Чуйкова решительных действий. Впереди у них действительно будет "новый путь", однако этот роман в первую очередь связан с простотой и легкомыслием, отметила специалист. 

Агата Муцениеце и Иван Чуйков. Фото: соцсети/@agataagata

Напомним, Муцениеце пока не делала официальных заявлений о своей личной жизни. Впрочем, скоро она с Иваном будет вести популярное шоу на телевидении. Возможно, там они расскажут, какие отношения их связывают. 

Ранее Агата Муцениеце призналась Прилучному в чувствах трогательным стихотворением. 

26 апреля 2024, 09:22
Агата Муцениеце. Фото: скриншот YouTube /@GalichIdaofficial
Елизавета Федорова
Пятый канал✓ Надежный источник

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