Отфотошопленную с ног до головы Собчак высмеяли в Сети: "Кто эта женщина?"

Популярная журналистка Ксения Собчак известна своими колкими высказываниями и даже откровенным хейтом в адрес других звезд. В том числе стыдит знаменитостей Ксения и за чрезмерную любовь к разного рода "улучшателям" внешности: обильному макияжу, пластическим операциям и откровенной ретуши фото. Впрочем, в этот раз саму Собчак высмеяли за использование фотошопа.

Журналистка поделилась с поклонниками снимком, на котором она позирует в ярко-красном кожаном пиджаке с помадой того же цвета. Однако подписчиков привлекла далеко не одежда звезды, а лицо. По словам пользователей Сети, оно было тотально отретушировано. Причем так сильно, что выглядело как маска.

"Отвратительный фотошоп, сразу в глаза бросается вся нелепость подобной обработки. Лучше уж вообще ничего не выкладывать. Стыд и срам!", "Пиджак прекрасен, но так и хочется спросить: а кто эта женщина? Перебор с "улучшайзингом", " Ксения, пора взять себя в руки и перестать использовать фильтры", – написали зрители Собчак.





А ведь недавно Ксения хвасталась тем, как полностью принимает себя. Впрочем, и тогда журналистку раскритиковали за использование масок и фильтров. Собчак же ответила на этот хейт, выложив честное фото, на котором она изображена без макияжа, в домашнем халате.