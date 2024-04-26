"Больше, чем любовь!": в Сети заговорили о романе Бузовой и Киркорова

Поющая телеведущая Ольга Бузова вместе с легендой российской эстрады Филиппом Киркоровым могли бы создать идеальный союз. Так считает сваха Анна Осипова, высказавшаяся для интернет-портала "Страсти". Она отметила, что общественность уже не раз обсуждала их взаимоотношения, задаваясь вопросом о возможном будущем этой пары.

По словам Осиповой, роман Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова может стать реальностью, потому что они обладают рядом схожих черт характера, несмотря на видимые различия. Она подчеркнула их общие качества, такие как ответственность, трудолюбие и стремление к порядку, а также указала на то, что для обоих важны такие понятия, как вечная любовь и дружба. А еще они ценят справедливость и перфекционизм, заметила сваха.





Мол, кроме того, Киркоров и Бузова испытали болезненные расставания, которые оставили глубокий след в их жизни и повлияли на отношение к противоположному полу. Тем не менее, эти трудности способствовали их творческому развитию и трансформации.

Как считает Осипова, в любых отношениях оба склонны больше давать, чем получать. Несмотря на большое количество желающих завоевать их сердца, немногие осознают сложности, связанные с построением отношений с известными личностями, которые посвящают себя работе круглосуточно.

Более того, роман Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова мог бы стать примером гармоничных отношений. "Получилась бы гармоничная пара, которая родилась бы из большой и крепкой дружбы, ведь только так можно заслужить доверие друг друга, которое, порой, больше, чем любовь", – сказала сваха.