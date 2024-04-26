Результат феноменальный: похудевшая Виктория Дайнеко рассказала, как сбросила вес

Борьба с лишним весом известной российской исполнительницы Виктории Дайнеко была долгой. Артистка начала набирать вес и сама не заметила, как округлилась до непозволительных для себя размеров. Победительница "Фабрики звезд-5" рассказывала, что занималась спортом, правильно питалась, но все напрасно – вес не уходил. Сейчас же певица шокировала поклонников феноменальным результатом. Она сообщила, что похудела на 6 килограммов.

Заговорила бывшая участница шоу "Маска" и о методах, с помощью которых она добилась стройности. По словам звезды, ей пришлось обойти множество врачей, в числе которых эндокринолог, чтобы узнать, почему вес растет.

"Ситуацию исправила врач гинеколог-эндокринолог. Просто уравновесив женские гормоны, мой вес, наконец, поехал вниз. Мне помогли прийти в себя и вернуть свое тело", – поделилась радостью певица.

Она рассказала, что вместе с медиками проделала большую работу. Кроме всего прочего, пришлось сначала восполнить дефициты витаминов в организме, уточнила Дайнеко.





Также Виктория призналась, что долгие годы страдает от аутоиммунной болезни, из-за которой у нее постоянно округляется живот. Артистка заявила, что устала от сплетен о том, что беременна, потому что они появляются всякий раз, когда звезда выходит в свет.

Ранее сообщалось, что в Сеть слили фото Виктории Дайнеко с дочерью, которую она тщательно скрывает.