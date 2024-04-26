Спектакль с Тарзаном отменен в Сибири в последний момент: что произошло

Недавно стало известно о об отмене спектакля с Сергеем Глушко, супругом известной певицы Наташи Королевой. Планировалось, что в апреле танцор вместе с коллегами по постановке "Он сам нарвался" отправится на гастроли по нескольким городам Сибири, включая Бердск, Томск, Барнаул и Новокузнецк. Однако все запланированные представления были отменены в последний момент.

Изначально предполагалось, что причиной отмены могло стать заболевание одного из участников труппы, но позже стало ясно, что дело не в этом. Актриса и директор спектакля Людмила Лосева прояснила ситуацию, указав на то, что отказ от проведения гастролей был вызван организационными сложностями. По ее словам, за десять дней до начала тура организаторы связались с командой и сообщили об отмене поездки.

Лосева предположила, что причиной такого решения могли стать последствия теракта в Москве, из-за которого зрители стали активно возвращать билеты, опасаясь посещения массовых мероприятий. Она подчеркнула готовность артистов выступать и выразила надежду на возможность посетить указанные города в будущем, как с данным спектаклем с Тарзаном, так и с другими постановками.

Людмила Лосева также отметила, что для актерского состава каждое выступление перед зрителями, особенно в регионах, является большим праздником, и подчеркнула благодарность местной аудитории. Отмена гастролей стала как для Тарзана, так и для других артистов постановки большим разочарованием, однако они сохраняют оптимизм и готовность радовать публику своим творчеством в будущем.