Виктория Боня показала животик и сообщила о второй беременности: "Как думаете, какой месяц?"

Виктория Боня поделилась с поклонниками радостной новостью. Блогерша выложила в своем блоге кадры, на которых у нее виднеется небольшой живот. Она заявила, что не хочет дальше скрывать, и рассказала, что ждет малыша.

"Здесь уже не скрыть мой беременный живот, да и смысла не вижу это делать. Как думаете, какой месяц?" – интригует знаменитость под видео.





Впрочем, не все поверили в откровенное признание воспитанницы "Дома-2", ведь совсем недавно Боня устраивала голодовку и не ела ничего на протяжении четырех дней, как раз для того, чтобы добиться плоского живота. Поклонники уверены, что вряд ли она решилась бы на такой эксперимент, зная, что может навредить ребенку.

"Вы же на детоксе были, худели экстремально? И вдруг беременность?! Странно", " Ну как беременная,а только какие-то капельницы делала ,худела печень чистила ,разве всё такое можно при беременности", – написали обеспокоенные фанаты.

К слову, есть и те, кто поверил в слова ведущей. Фанаты принялись размышлять, кто может быть отцом ребенка. Некоторые вспомнили, что блогерша недавно отдыхала в Таиланде вместе с папой своей первой дочери Алексом Смерфитом. Сама Виктория тогда утверждала, что их связывает только любовь к Анджелине. Впрочем, может ли быть, что бывшие партнеры поддались страсти и вспомнили старые чувства, гадают поклонники.

Ранее сообщалось, что Боня взяла свою 12-летнюю дочь на свидание с ухажером.