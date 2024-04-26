Взявшая паузу в карьере Zivert объявила концерт

Одна из самых популярных певиц России Юлия Зиверт, которую знают под псевдонимом Zivert, сообщила об уходе со сцены два месяца назад. Тогда артистка пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем и решила взять паузу, чтобы восстановиться. Она рассказывала, что страдает от невыносимых болей на протяжении полутора лет, и в последнее время они только усилились.

Причину своего состояния Юлия не назвала. Однако решила последовать совету врача и на какое-то время оставить музыку, чтобы не перегружать и так истощенный организм сложными выступлениями. При этом она, как прежде, появлялась на популярном шоу "Голос", в котором является наставницей.

Сейчас стало известно, что исполнительница хита "Wake Up!", судя по всему, решила вернуться к выступлениям. На ее официальном сайте появилась информация, что звезда проведет концерт в Тюменской области.

До того, как артистка сообщила о проблемах со здоровьем, она должна была выйти на сцену города 29 апреля. Сейчас сообщается, что тюменцы смогут послушать песни Zivert в середине сентября этого года.

Ранее психолог Овсепян предупредила певицу о рисках длительного перерыва в карьере. Специалист заявила, что, взяв паузу, артистка должна быть готова к потере уверенности и стагнации.