Певец Эмин Агаларов возвращается к концертам после теракта в "Крокусе"

Популярный певец Эмин Агаларов, которого многие знают как EMIN, возобновит выступления спустя два месяца после теракта в "Крокусе". Соответствующая информация появилась на веб-сайте артиста. Сообщается, что первое выступление после трагедии пройдет 18 мая в Дербенте. А уже в июне артист споет перед жителями столицы.

Известно, что во время тура артист порадует поклонников обновленным репертуаром. Зрители смогут услышать новые песни Агаларова. К слову, попасть на концерт исполнителя будет непросто, ведь на ближайшие даты билеты уже закончились.

Напомним, Эмин Агаларов приостановил гастроли в марте этого года. Первый вице-президент компании Crocus Group срочно вернулся в Москву из-за страшного теракта, который произошел в здании "Крокус Сити Холла". Тогда несколько вооруженных мужчин вошли в помещение и открыли огонь по людям, когда группа "Пикник" собиралась выступать. В результате погибло больше 130 человек, многие пострадали. Сообщается, что этот теракт стал самым крупным в истории после "Беслана".

Ранее сообщалось, что Эмин Агаларов отреагировал на домыслы о теракте в "Крокусе". После случившегося он и отец, как владельцы, столкнулись с критикой.