Замуж за иностранца? Волочкова похвасталась свадебным платьем, которое берет на Мальдивы

Анастасия Волочкова достаточно активно ведет социальные сети. Звезда балета выкладывает видео со своих шоу и показывает, как проходят репетиции. Недавно танцовщица обратилась к поклонникам за советом. Волочкова собралась отдохнуть на Мальдивах, но не хочет ехать с полными чемоданами. Она показала горы вещей, которые приготовила для отпуска, и спросила, не много ли она берет с собой.

Волочкова отметила, что в багаже у нее будет свадебное платье. Кроме того, поездка в этот раз пройдет не в одиночестве. Анастасия планирует отдохнуть на берегу океана вместе с мужчиной, правда, имя избранника она раскрывать пока не стала, но заявила, что все удивятся, когда узнают.

"Еще Лолочка положила мне свадебное платье зачем-то. Вы даже не представляете, с кем я еду на Мальдивы! Но это будет для вас сюрприз и фурор!" – интригует заслуженная артистка РФ.





Многие посчитали, что речь идет о Мигеле. О мужчине из Чили недавно рассказывала сама Волочкова. Именно он, по словам балерины, подарил ей свадебное платье и коня, от которого Анастасия отказалась. Другими подробностями балерина не поделилась, но кто знает, может, с Мальдив артистка вернется в статусе супруги иностранца.

Напомним, Волочкова ни разу не была замужем официально. С отцом своей дочери Игорем Вдовиным она провела роскошное торжество, куда созвала множество гостей, но отношения так и не узаконили. Впрочем, спустя год совместной жизни миллионер и танцовщица "развелись".

Ранее сообщалось, что Волочкова предъявила нового ухажера. Она заявила, что это настоящая любовь.