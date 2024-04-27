Самбурская публично опозорилась и признала вину: "Теперь у меня будет конфликт с этими телками"

Скандальная Настасья Самбурская ввязалась в очередной конфликт, однако в этот раз даже ненамеренно. Она выложила в своем блоге видео с выхода на красную дорожку Московского кинофестиваля и спроводила его колким высказыванием в адрес журналистов, которые написали про актрису непонравившийся ей комментарий. Вот только "адресата" Настасья перепутала, и вышло так, что охаяла ни в чем не виновных девушек.

На едкое высказывание актрисе ответил другой Telegram-канал и назвал Самбурскую "дурындой". Они объяснили звезде, что для жаждущей светской жизни персоны она ведет себя непозволительно, да еще и скандалит с теми, кто ничего плохого про нее не говорил, не забыв при этом высмеять ошибку звезды фильма "Теща".

Не заставили себя долго ждать и неповинно пострадавшие от слов Самбурской журналистки. В своем Telegram-канал они написали целый пост, в котором называют актрису хабалкой без извилин и физкультурницей.





После этого слово взяла и Самбурская, она записала видео, в котором признает свою ошибку, но и тут не обошлось без похвалы в свой адрес.

"Девчонки, я перепутала паблики. Но вы не унимаетесь теперь. Вам один раз повезло сидеть со мной за одним столом. Вы там наблюдали меня в период диеты", – заявила актриса и отметила, что не видит ничего плохого в том, что следит за собой.

На этот жест доброй воли обиженные журналисты ответили только насмешки, что разозлило Самбурскую, и она еще раз охаяла обидчиков.

"Сейчас у меня будет конфликт с этими тремя телками. Ребята, я хочу песни петь и в кино сниматься, а не выяснять с вами отношения. Идите вы все..." – выругалась звезда.

Ранее сообщалось, что Стас Михайлов ответил на резкое высказывание Пугачевой.