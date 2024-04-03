"Отмененная" Ивлеева заработала за год 2,8 миллиарда рублей

После скандальной "голой" вечеринки Настя Ивлеева как организатор события столкнулась с "травлей". Многие компании отказались работать со знаменитостью и даже вырезали ее из уже отснятых рекламных кампаний. Сама блогерша в последнее время старается лишний раз не показываться на публике, однако у теледивы есть и другие источники дохода.

Известно, что Ивлеева владеет 45 процентами акций компании "Коленки пчелы", которая выпускает снеки и энергетики под названием EASY PEASY. Сообщается, что за прошлый год чипсы и напитки принесли блогерше 2,8 миллиарда рублей. Чистая прибыль Анастасии составила больше 93 миллионов рублей, что в несколько раз больше, чем в 2022 году.

Однако после той самой вечеринки, на которую "случайно зашли" многие звезды и подверглись "травле", продукция Ивлеевой начала пропадать с полок магазинов. Ранее сообщалось, что счета фирмы были заблокированы в феврале этого года. Причина точно неизвестна, однако СМИ считают, что это может быть связано с неуплатой налогов.

Напомним, в конце прошлого года Анастасия Ивлеева провела вечеринку в московском клубе "Мутабор", куда пригласила других звезд. Дресс-код подразумевал на посетителях минимум одежды. После того как снимки с полуобнаженными знаменитостями попали в Сеть, общественность обрушилась с критикой на участников. С "травлей" столкнулись Филипп Киркоров, Анна Асти, Дима Билан и Лолита Милявская. Последняя, к слову, лишила мать интернета, чтобы та не узнала о произошедшем.