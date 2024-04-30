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Вторник 30 апреля

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Бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев при смерти: Еле говорит

Бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев при смерти: Еле говорит

Эльман Пашаев ждет помощи.

Эльман Пашаев, который защищал Михаила Ефремова в громком судебном процессе в 2020 году, активно участвует в боевых действиях в зоне СВО уже более года. Он занимается операциями с беспилотниками и проведением разведывательных заданий наряду с другими участниками конфликта.

Недавно произошел инцидент близ Угледара, где Пашаев и его группа попали под артиллерийский обстрел. В результате этого Эльман получил ранения ноги и был контужен. Несмотря на серьезность полученных повреждений, он сохраняет сознание, хоть и столкнулся с проблемами в речи. Согласно информации от близкого друга и помощника Пашаева, медицинский работник, находящийся на месте, успел остановить кровотечение и продолжает оказывать необходимую помощь.

"Он при смерти, сильно ранен <...> Он в сознании, но еле говорит", – рассказал друг Пашаева журналистам.

Эльман Пашаев держит связь с внешним миром, информируя о событиях в зоне СВО через свой телеграм-канал. Его участие в боевых действиях и активная роль в информационной поддержке контрастируют с его предыдущей деятельностью в юридической сфере, где он привлек значительное внимание общественности и подвергся критике за свою работу по защите Михаила Ефремова.

30 апреля 2024, 12:06
Эльман Пашаев. Фото: YouTube / @reallife5968
Дмитрий Алексеев
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