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Сафронов озвучил подходящее наказание для ворвавшихся в "Крокус" террористов

Сафронов озвучил подходящее наказание для ворвавшихся в

По мнению Никаса Сафронова, смертная казнь не может рассматриваться вариантом наказания для преступников, который убили людей в "Крокус Сити Холле".

В свете недавнего трагического инцидента в концертном зале "Крокус Сити Холл", где вооруженные преступники открыли огонь по беззащитным зрителям, общественность разделилась во мнениях относительно судьбы задержанных нападавших. В то время как часть людей призывает к возобновлению смертной казни, известный художник Никас Сафронов выразил свою позицию, отвергая такие меры.

В недавней беседе с прессой он подчеркнул, что жестокость совершенного акта не имеет оправданий и является проявлением чистого зла. Однако он настаивает на том, что ответственность за такие деяния должна соответствовать принципам правового государства, где смертная казнь давно исключена из системы наказаний. В его взглядах быстрое приведение казни в исполнение лишь облегчит участь преступников, в то время как долгосрочное заключение позволит им осознать всю глубину содеянного и испытать мучения совести.

Пожизненное заключение, по мнению художника, является наиболее подходящим наказанием для тех, кто лишил жизни невинных людей, включая детей и людей с ограниченными возможностями. Он убежден, что даже заключенные, отбывающие срок за серьезные преступления, осудят такой акт бессмысленного насилия.

Отдельно художник затронул тему потери моральных ориентиров в современном обществе, отмечая различия в воспитании и мировоззрении людей во времена СССР и сегодня. Он призвал к возрождению ценностей братства и взаимопонимания начиная с самого раннего возраста, По словам Никаса Сафронова, это поможет предотвратить подобные трагедии в будущем.

Напомним, в результате теракта, который произошел в "Крокус Сити Холле" 22 марта, погибли 144 человека и еще сотни получили ранения.

5 апреля 2024, 21:43
Фото: МЧС России
Дмитрий Алексеев
mk.ru✓ Надежный источник

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