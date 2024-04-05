Пропавшая на две недели жена Прилучного ошарашила поклонников: "Малыш"

Несколько недель назад супруга Павла Прилучного неожиданно перестала появляться в своем блоге. Зепюр Брутян, которая постоянно рассказывала о своей семье, муже и детях, перестала публиковать "истории" и общаться с поклонниками совсем. Исчезновение девушки совпало со скандальным арестом отца Зепюр. Многие посчитали, что так актриса пытается спрятаться от хейтеров и нежелательных вопросов. Однако на днях пропавшая на две недели жена Прилучного вышла на связь и ошарашила поклонников. Она сообщила, что решила устроить себе небольшой отпуск от ведения соцсетей.

"Всем привет! Столько приятных сообщений и переживаний получила от вас, пока была на детоксе от социальных сетей. У меня всё хорошо", – поделилась подробностями жена "мажора".

Звезда "Последнего акселя" записала для поклонников видео. На кадрах она предстала в нежном белом платье с открытыми плечами. Зепюр сделала легкий макияж, подчеркнув натуральную красоту. Роскошные кудри были собраны в высокий хвост.





Подписчики Брутян засыпали актрису комплиментами и признались, что очень скучали и переживали за нее. Впрочем, были и неоднозначные комментарии под постом жены Прилучного.

"Как ваш малыш?" – спросила артистку одна из подписчиц.

Судя по всему, фанаты соскучились не столько по Зепюр, сколько по рассказам о сыне звездной пары. Актриса часто радует подписчиков рассказами о Микаэле, которому в этом месяце исполнится год.

Ранее сообщалось, что сменившую прическу Брутян обвинили в подражании Агате Муцениеце.