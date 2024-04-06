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Суббота 6 апреля

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"Принесет горе и страдания": страшные предсказания индийского пророка начали сбываться

Абигья Ананд рассказал, что ждет человечество в 2024 году.

На днях мир потрясла новость о серии сильнейших за последние 25 лет землетрясений на Тайване. Накануне сильные колебания под землей произошли в Японии. В результате случившегося пострадало множество человек. Некоторые посчитали, что  предсказания индийского мальчика-пророка начали сбываться. Ведь именно Абигья Ананд сообщал, что в 2024 году человечество ждет множество катастроф, в первую очередь связанных с лавинообразными землетрясениями. 

По словам предсказателя, в мире произойдет череда подземных толчков, которые будут весьма непредсказуемыми. Природные катаклизмы могут произойти даже там, где их никогда не было, отметил мальчик. Он считает, что это произойдет, потому что население планеты ждут серьезные перемены, изменится все, вплоть до земного шара, как внутри, так и снаружи, рассказал Ананд. 

Астролог отметил, что все события, которые раньше были растянуты на долгие столетия, произойдут за текущий год. Из-за этого люди должны быть осторожными и готовыми к переменам. Кроме того, по словам пророка, на человечество с гневом обрушатся некие "древние силы". 

"Одним они принесут горе и страдания, других возвысят. Человечество вступило в новый 400-летний период", – предупредил предсказатель. 

Ранее были названы три знака зодиака, которых ждет фантастическая удача в апреле.

6 апреля 2024, 04:32
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