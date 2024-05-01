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Вторник 30 апреля

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Боярский публично отчитал внучку: Это кошмар, я против!

Боярский публично отчитал внучку: Это кошмар, я против!

Михаил Боярский раскритиковал родственницу.

В недавнем выпуске программы "Ты не поверишь!" Михаил Боярский поделился своим мнением о татуировках, которые украшают тело его 25-летней внучки Екатерины. Актер удивился, узнав о наличии нескольких рисунков на теле девушки, и не скрыл своего негативного отношения к ее выбору. Он описал татуировки как нечто отталкивающее и неприемлемое, сравнив их с "грязью" на коже.

"Это кошмар какой-то, нет. Это какая-то грязь на теле, ужасно. Я против этого всячески", – сказал артист, отчитав таким образом внучку.

При этом Михаил Сергеевич, выражая решительное несогласие с таким способом самовыражения, заявил, что его внучка вольна самостоятельно решать, как украшать свое тело. Он добавил, что если бы сам решился на татуировку, то набил бы имя Екатерины прямо на сердце, что стало бы как символ любви к ней.

Екатерина – дочь депутата Госдумы Сергея Боярского, который в свою очередь является сыном Михаила Боярского. Кстати, в этом году народный артист РСФСР отметит 75-летие.

Ранее Михаил Боярский откровенно рассказывал о своих отношениях с супругой. Актер назвал себя подкаблучником. Слова артиста приводил женский журнал "Клео.ру".

1 мая 2024, 00:18
Михаил Боярский. Фото: YouTube / @gazgolder
Дмитрий Алексеев
НТВ / "Ты не поверишь"✓ Надежный источник

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