Жена Петросяна ответила тем, кто сомневается в его способности зачать ребенка

Минувшей осенью Евгению Петросяну исполнилось 78 лет. Несмотря на возраст, артист по-прежнему живет активной и насыщенной жизнью. К тому же, скучать ему не дает молодая супруга Татьяна Брухунова.

Два дня назад, 13 марта, жена и сын юмориста отметили общий день рождения. Но многим эта дата запомнилась не столько в связи с праздником, сколько в связи с неожиданным объявлением. Ранее "Клео.ру" писали, что супруга Евгения Петросяна удивила общественность новостью о пополнении в семье.

Как известно, у пары подрастает сын Ваган, появившийся на свет в 2020 году. Но, оказалось, на одном ребенке супруги решили не останавливаться. Поэтому у мальчика появилась еще и младшая сестра. Имя девочки и дату ее рождения родители пока не обнародовали. Быть может, все дело в неоднозначной реакции публики, обрушившейся на них сразу после публикации семейного снимка?

Когда Евгений Петросян и Татьяна Брухунова объявили о рождении еще одного малыша, их буквально засыпали поздравлениями поклонники и коллеги. Но далеко не все смогли порадоваться за пару. Некоторые принялись распускать в Сети разные слухи и задавать супругам нетактичные вопросы. На просторах Интернета заговорили, что ребенок мог появиться на свет с помощью суррогатной матери.

Накануне жена артиста ответила тем, кто сомневается в его способности зачать ребенка. Татьяна Брухунова дала понять, что не собирается отчитываться перед теми, кто сомневается в ее словах. Мама двоих детей поразмышляла о том, насколько скучно живется таким любопытным людям, и намекнула, что ее 78-летний муж еще способен на многое.

"У здорового мужчины (коим является мой муж) проблем с деторождением быть не может хоть до 100 лет!" – высказалась в социальных сетях супруга Евгения Петросяна.