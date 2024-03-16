Есть множество талантливых актеров, которые не смогли достичь выдающегося успеха в Голливуде. Для многих актеров успех в Голливуде является важным показателем профессионального признания и достижения вершин в киноиндустрии. "Клео.ру" назвали топ-5 знаменитых актеров, которые так и не смогли покорить Голливуд.

Маколей Калкин

Американский артист начал свою карьеру в детстве и быстро стал одним из самых популярных детей-актеров в 1990-х годах. Широкую известность ему принесла роль Кевина МакКаллистера в фильме "Один дома" и его продолжениях. После успеха в данной картине, он снялся в таких фильмах, как "Моя дочь", "Спасенная", "Клубная мания" и других. Однако в 2000-х он пропал со всех радаров, виною тому – родители, которые почувствовали вкус денег и выставляли огромный список требований киностудиям. После этого продюсеры перестали приглашать Маколея Калкина на кастинги. Именно это и стало причиной его неуспеха в Голливуде. Сам актер неоднократно признавался, что держит обиду на своих родителей из-за того, что они не дали ему возможность развиваться в киноиндустрии.

Хилари Дафф

Популярная актриса прославилась после того, как сыграла главную роль в сериале "Лиззи Магуайер". После этого она снялась во многих молодежных комедиях. Так, она появилась в фильмах "История золушки", "Реальные девчонки", "Воздушная тревога". Однако три года назад Хилари Дафф получила награду "Золотая малина" в номинации "Худшая актриса" за фильм "Призраки Шэрон Тейт". Именно эта антипремии перекрыла дорогу к Голливуду звезде.





Тейлор Лотнер

Прорывом в карьере для Тейлора Лотнера стала роль Джейкоба Блэка в серии фильмов "Сумерки", где он сыграл оборотня, влюбленного в главную героиню Беллу Свон. Харизматичная игра и физическая подготовка для роли принесли ему мировую известность и популярность. После невероятного успеха картины, известный актер так и не смог найти свое место в киноиндустрии. В своих интервью он часто рассказывает, что его приглашают сниматься исключительно в несерьезных работах. Громких ролей после фильма "Сумерки" у него не было. Более того, артист уже шесть лет не снимается в кино. От этого и причина, почему он не добился высот в Голливуде.

Мэри-Кейт и Эшли Олсен



Знаменитые близняшки покорили сердца многих еще в 90-х. Они снимались во многих популярных картинах. Однако наибольший успех им принесли фильмы "Двое: я и моя тень", "Мгновения Нью-Йорка" и "Паспорт в Париж". Многие с детства пророчили им невероятный успех. Однако по мере взросления продюсеры все реже стали приглашать Мэри-Кейт и Эшли Олсен в проекты. В общем, покорить Голливуд у них так и не получилось.



