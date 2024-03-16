От Девы до Старухи: три лика Луны длиною в жизнь

Луна всегда была объектом восхищения и мистики. С древних времён люди смотрели на нее, видя в ее фазах отражение жизненного цикла – от рождения до смерти, от начала до завершения. В культуре многих народов Луна ассоциируется с тремя основными архетипами: Девой, Матерью и Старухой, которые символизируют молодость, зрелость и старость.
Дева: Новолуние и начало пути
Новолуние – это время новых начинаний, когда Луна скрыта от наших глаз. Это период, полный потенциала и возможностей. В мифологии Дева представляет собой чистоту и невинность, а также новые идеи и проекты. Это время, когда можно задуматься о новых целях и задачах.
В образе
Девы предстает греческая богиня Артемида. Она символизирует независимость. В
римской мифологии ее именуют Дианой, и она ассоциируется с растущим
полумесяцем. Эта божественная охотница защищает рожениц, предохраняет женщин от
насилия и вдохновляет на смелость быть самими собой. Среди растений, связанных
с Артемидой, – маргаритка, финиковая пальма, мирт и полынь, научное название
которой – Artemisia. Интересно, что Артемида также связана с такими деревьями,
как лещина, ива и кипарис.
Мать: Полнолуние и зенит силы
Полнолуние – это апогей лунного цикла, когда её свет полон и ярок. Это время плодородия и изобилия. В образе Матери Луна представляет зрелость, опеку и питание. Это период, когда проекты и идеи, зарожденные во время новолуния, достигают своего развития и созревания.
Селена в
римской мифологии представляет материнский аспект и является богиней
полнолуния. Ее призывают для благотворной магии, и она благосклонна ко всем
светлым мистикам. Ее растения – это белая распустившаяся роза, колокольчик и
лунник (Lunaria). Селена также ассоциируется с ночноцветущими растениями,
такими как жасмин и луноцвет, которые, несмотря на свою красоту, являются
умеренно токсичными и должны храниться вдали от детей.
Старуха: Убывающая Луна и время завершений
Убывающая Луна – это время отпускания и очищения. Это период, когда нужно избавляться от старого и ненужного, чтобы освободить место для нового. В образе Старухи Луна символизирует мудрость, знания, которые приходят с опытом, и подготовку к завершению цикла.
Геката,
старейшая из богинь, является покровительницей ведьм и обладает мудростью и
всевидением. Она изображается с тремя лицами и может принимать облик молодой
девушки, зрелой женщины или мудрой старухи. Обращение к Гекате за советами и
защитой – древняя практика. Среди растений, связанных с Гекатой, – мята,
цикламен, одуванчик и чеснок, а также дуб и ива. Кроме того, Геката
ассоциируется с ядовитыми травами, такими как аконит (борец), белладонна,
болиголов и мандрагора.
Артемида, Селена и Геката являются воплощением вечных циклов природы,
которые продолжают влиять на нашу жизнь и культуру. Их истории напоминают нам о
том, что новолуние, полнолуние и убывающая Луна – это не только астрономические
явления, но и зеркало нашего мира, отражающее глубокие архетипические процессы.
Древние мудрецы видели в Луне ключ к пониманию человеческой души и ее
бесконечных превращений. Таким образом, каждый взгляд на ночное небо становится
приглашением к самопознанию и открытию новых проекций сознания.