От Девы до Старухи: три лика Луны длиною в жизнь

Луна всегда была объектом восхищения и мистики. С древних времён люди смотрели на нее, видя в ее фазах отражение жизненного цикла – от рождения до смерти, от начала до завершения. В культуре многих народов Луна ассоциируется с тремя основными архетипами: Девой, Матерью и Старухой, которые символизируют молодость, зрелость и старость.

Дева: Новолуние и начало пути

Новолуние – это время новых начинаний, когда Луна скрыта от наших глаз. Это период, полный потенциала и возможностей. В мифологии Дева представляет собой чистоту и невинность, а также новые идеи и проекты. Это время, когда можно задуматься о новых целях и задачах.

В образе Девы предстает греческая богиня Артемида. Она символизирует независимость. В римской мифологии ее именуют Дианой, и она ассоциируется с растущим полумесяцем. Эта божественная охотница защищает рожениц, предохраняет женщин от насилия и вдохновляет на смелость быть самими собой. Среди растений, связанных с Артемидой, – маргаритка, финиковая пальма, мирт и полынь, научное название которой – Artemisia. Интересно, что Артемида также связана с такими деревьями, как лещина, ива и кипарис.



Мать: Полнолуние и зенит силы

Полнолуние – это апогей лунного цикла, когда её свет полон и ярок. Это время плодородия и изобилия. В образе Матери Луна представляет зрелость, опеку и питание. Это период, когда проекты и идеи, зарожденные во время новолуния, достигают своего развития и созревания.

Селена в римской мифологии представляет материнский аспект и является богиней полнолуния. Ее призывают для благотворной магии, и она благосклонна ко всем светлым мистикам. Ее растения – это белая распустившаяся роза, колокольчик и лунник (Lunaria). Селена также ассоциируется с ночноцветущими растениями, такими как жасмин и луноцвет, которые, несмотря на свою красоту, являются умеренно токсичными и должны храниться вдали от детей.



Старуха: Убывающая Луна и время завершений

Убывающая Луна – это время отпускания и очищения. Это период, когда нужно избавляться от старого и ненужного, чтобы освободить место для нового. В образе Старухи Луна символизирует мудрость, знания, которые приходят с опытом, и подготовку к завершению цикла.

Геката, старейшая из богинь, является покровительницей ведьм и обладает мудростью и всевидением. Она изображается с тремя лицами и может принимать облик молодой девушки, зрелой женщины или мудрой старухи. Обращение к Гекате за советами и защитой – древняя практика. Среди растений, связанных с Гекатой, – мята, цикламен, одуванчик и чеснок, а также дуб и ива. Кроме того, Геката ассоциируется с ядовитыми травами, такими как аконит (борец), белладонна, болиголов и мандрагора.



Артемида, Селена и Геката являются воплощением вечных циклов природы, которые продолжают влиять на нашу жизнь и культуру. Их истории напоминают нам о том, что новолуние, полнолуние и убывающая Луна – это не только астрономические явления, но и зеркало нашего мира, отражающее глубокие архетипические процессы.



Древние мудрецы видели в Луне ключ к пониманию человеческой души и ее бесконечных превращений. Таким образом, каждый взгляд на ночное небо становится приглашением к самопознанию и открытию новых проекций сознания.

