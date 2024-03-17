Киркорову напророчили подлый поступок партнера и проблемы со здоровьем

Исследуя числа, связанные с датой рождения или событиями, нумерологи утверждают, что можно раскрыть тайны личности, предсказать будущее или обрести гармонию. О том, что ждет вернувшегося на сцену и в эфир после отмены Филиппа Киркорова, женскому журналу "Клео.ру" рассказала нумеролог Кристина Егизарова.





Эксперт утверждает, что ситуация, произошедшая в декабре на вечеринке Ивлеевой, оказала значительное влияние на поп-короля. По словам нумеролога, в декабре у Филиппа была энергия числа 17, которая указывала на популярность и известность, а также разные проекты. Однако вечеринка серьезно подорвала репутацию артиста. Ввиду произошедшего Филипп Киркоров начал заниматься благотворительностью, что, по мнению нумеролога, спасло его карьеру от возможного разрушения.



2024 год является временем семейных и брачных уз, любви и отношений. А основной урок в этот период – принять и полюбить себя. Нумеролог отметила, что Киркоров прошел через множество операций, которые существенно изменили его облик. Также она подчеркнула следующее: здоровье артиста связано с энергией числа 6, что подразумевает необходимость принятия себя и своего возраста. По словам нумеролога, любые изменения внешности крайне нежелательны для Киркорова из-за кармы.





"После ситуации с "голой вечеринкой" у Филиппа Бедросовича идет перекрытие финансовых путей, однако он смог уделять много времени путешествиям и недавно посетил концерт Мадонны в США", – сообщает нумеролог.

Наступивший год обещает быть для поп-короля периодом кармических испытаний, его подстерегают многочисленные проверки на честность. Подчеркивается важность справедливого ведения бизнеса. Что касается марта, то для Филиппа Киркорова начало весны связано с уединением и определенной степенью одиночества. Период подходит для развития личного проекта, а также для расслабления и получения удовольствия.



В апреле артиста может ожидать подлый поступок в бизнесе от человека противоположного пола. "В это время важно посвятить время самоанализу. У Филиппа Бедросовича день рождения в апреле, до этого дня его ждет упадок сил и некий некрасивый поступок, однако после 30 апреля его энергия выходит на новый уровень, его могут ожидать новые проекты", – пояснила Егизарова.





Кристина Егизарова отметила, что в мае артист будет много работать и в этот период ему грозит упадок сил, проблемы со здоровьем. Вероятно, август станет периодом творческих проектов, но важно уделять время и отношениям с партнером. На основании цифр в программе Киркорова нумеролог полагает, что "у него есть возлюбленная и ему важно быть с ней в эти дни". Эксперт считает, что в 2024 году Филипп Киркоров должен сосредоточиться на отношениях и самопринятии.