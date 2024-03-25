Эксперт Куинн пояснил, почему встреча принцев Уильяма и Гарри будет короткой

Принц Гарри планирует поездку в Великобританию в мае, и в ходе своего визита он намерен увидеться с братом Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон, несмотря на то, что встреча, вероятно, будет краткой.

По словам эксперта по королевской семье Тома Квинна, Гарри захочет выразить поддержку своему брату и его семье после известия о раке у Кейт. Эксперт полагает, что встреча будет организована таким образом, чтобы минимизировать возможность сложных разговоров между братьями. То есть время беседы могут просто сократить во избежание неудобных тем.

Примечательно, что визит принца Гарри в начале февраля, когда он прилетел в Великобританию, чтобы увидеться с отцом Карлом III после объявления о раке у короля, не включал встречу с братом Уильямом. Основной же целью майского визита Гарри является участие в мероприятии, посвященном десятилетию Игр Непокоренных, которые он основал в 2014 году.

К слову, в программе Good Morning America после последнего визита в Великобританию Гарри упомянул о возможности своего возвращения на родину, отметив, что планирует посещать семью столько, сколько сможет. При этом сообщается, что для Уильяма и Кейт "проблема с Гарри" находится на последнем месте в списке их забот. Уильям, как сообщается, всегда старался защищать свою семью и сейчас сосредоточен на поддержке своей жены и детей.

После того, как стало известно о диагнозе Кейт, принц Гарри и его жена Меган Маркл выразили ей свои пожелания здоровья и мира, подчеркнув надежду на то, что семья сможет пережить это трудное время максимально приватно. Сообщается, что Гарри и Меган связались с Уильямом и Кейт Миддлтон лично.