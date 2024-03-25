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Пользователи Сети раскритиковали Пугачеву за молчание после теракта в "Крокусе"

Пользователи Сети раскритиковали Пугачеву за молчание после теракта в

Россияне в недоумении из-за молчания Аллы Пугачевой на фоне трагедии в Красногорске.

В сфере культуры и развлечений часто можно наблюдать, как известные личности делятся своими взглядами на важные общественные вопросы. Тем не менее, иногда их отсутствие комментариев может нести в себе более глубокий смысл. Так, жестокое нападение на людей в "Крокус Сити Холл" перед концертом группы "Пикник" 22 марта вызвало широкий резонанс. Российские знаменитости вместе с обычными людьми выразили свою поддержку жертвам, пожертвовав денежные средства на помощь пострадавшим и родным погибших. Тем временем поведение народной артистки России Аллы Пугачевой, которая не раз подчеркивала свою активную гражданскую позицию, вызвало недоумение и даже разочарование среди ее поклонников.

Певица решила не делиться своими мыслями по поводу произошедшего теракта, что стало причиной горячих споров среди ее сторонников и критиков. Они ожидали от Аллы Борисовны более открытого выражения эмоций и поддержки, особенно в адрес соотечественников. "Ни слова своему народу, для которого пела и работала", – отмечает один из пользователей Сети.

Особенно примечательно, что при этом Алла Пугачева на фоне трагедии продолжала активно участвовать в социальных сетях, оказав поддержку исполнительнице Наталье Могилевской, которая рассказала о прерванном выступлении из-за воздушной тревоги. "Ой, Наташа! Душой с вами. Ужас!", – написала Пугачева. Редакция "Комсомольской правды", обратив внимание на слова артистки, дает понять, что певица не полностью отказалась от общения в интернете, а, скорее, сделала выбор в пользу определенных тем для комментирования.

25 марта 2024, 17:54
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Дмитрий Алексеев
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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