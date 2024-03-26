"Еду на родину": Эвелина Бледанс приняла решение покинуть Москву

Актриса и певица Эвелина Бледанс устала от шумного мегаполиса и постоянной суеты и приняла решение покинуть Москву. Об этом знаменитость сообщила в своем личном блоге. Она поделилась снимками из поезда, показала виды из окна своего купе и рассказала о своем решении.

"Еду я на родину", – кратко подписала кадры из вагона звезда.

Напомним, Эвелина Бледанс родилась в крымском городе Ялте. Как только девушке исполнилось 20 лет, она поехала покорять столицу России. Эвелина поступила на актерский факультет. Знаменитость никогда не скрывала, что невероятно привязана к своей малой родине. Своим поклонникам она рассказывает, что старается бывать в курортном городке как можно чаще.

Бледанс трижды была в браке. Первенец Николай, который появился в отношениях с бизнесменом из Израиля, сейчас живет на родине отца. Второго ребенка актриса родила от продюсера Александра Семина. Мальчика назвали Семеном. У него синдром Дауна. Бледанс рассказывала, что тяжело пережила расставание со своим последним мужем, однако никогда не запрещала отцу ребенка видеться с мальчиком.

Ранее Эвелина Бледанс сообщила о появлении у нее третьего сына. Знаменитость поделилась с подписчиками снимками из церкви. Ребенка недавно окрестили.