Фигуристке Камиле Валиевой перестали платить президентскую стипендию

За допинг-скандалом Камиллы Валиевой несколько лет, затаив дыхание, следила вся общественность. Девушке невероятно сопереживали и сочувствовали, когда Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал её на четыре года. На протяжении этого времени 17-летней фигуристке не сможет участвовать в Играх. Кроме того, её лишили всех наград в период с декабря 2021 года. Сейчас стало известно, что Камиле перестали платить президентскую стипендию, которая ей полагалась за первое место в Олимпиаде.

Сообщается, что ежемесячно Камила Валиева получала чуть больше 50 000 рублей. Эта стипендия должна была выплачиваться пожизненно. Серебряным призерам Игр положена выплата в размере 39 000 рублей, бронзовым – 30 000 рублей. При этом за второе и третье место платят, пока спортсмен находится в списке кандидатов в национальную сборную.

Известно, что после решения CAS Валиеву также убрали из Российской сборной по фигурному катанию. Кроме того, спортсменке не сможет тренироваться и участвовать в шоу, которые оплачивает государство.

Напомним, во время участия в Олимпийских играх в Пекине в крови Камиллы Валиевой обнаружили следы препарата, который нарушает антидопинговые правила. Девушка заявила, что он мог попасть в организм из-за дедушки, который принимает лекарства.

Ранее сообщалось, что Тутберидзе призвала Тарасову извиниться после скандала с чемпионкой Валиевой.