"Хорошая семейная пара": Григорий Лепс поздравил Киркорова и его избранницу

На прошлой неделе тысячи телезрителей передачи "Это нормально?" стали свидетелями отважного шага Ольги Бузовой. Девушка решилась встать на одно колено и попросить руку и сердце Филиппа Киркорова. Однако исполнитель хита "Зайка моя", судя по всему, взял паузу, чтобы подумать, потому что ответить телеведущей сразу он не смог. Певец отметил, что считает экс-ведущую "Дома-2" красивой и умной.

Конечно, все понимают, что эта сцена была разыграна специально в рамках шоу. И никаких романтических отношений между Бузовой и Киркоровым нет. По крайней мере, официально об этом никто из них не заявлял. Тем не менее многие уверены, что с Филиппом Оля наконец обрела бы настоящее женское счастье, вместе они стали бы украшением российского шоу-бизнеса.

Так считает и российский исполнитель Григорий Лепс. В одном из недавних интервью на вопрос журналиста о союзе Оли и Филиппа он заявил, что они хорошая семейная пара, и поздравил Киркорова и его избранницу.

"Поздравляю обоих. Хорошая семейная пара!" – поделился своим мнением музыкант.

Порадовавшийся за счастье коллег Лепс отметил, что сам в ближайшее время не планирует заниматься поиском невесты. Он рассказал, что для него главное в избраннице – честность и порядочность.

Ранее сообщалось, что Ольге Бузовой в гостях у шамана настучали в бубен.